ЦСКА может отпустить Бийола в аренду

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ЦСКА может снова отдать хавбека Яка Бийола в аренду.

По сведениям Snportal, 22-летний игрок близок к переходу в словенский "Марибор".

Минувший сезон Бийол провел в аренде в "Ганновере", где сыграл 30 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Бийол перешел в ЦСКА в 2018 году. За это время он провел за "армейцев" 66 игр, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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