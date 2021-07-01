ЦСКА может перехватить у "Ливерпуля" эстонского таланта

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ЦСКА может перехватить у "Ливерпуля" эстонского таланта

Полузащитник "Пайде" Матрикс Эйнер может этим летом оказаться в более статусной команде.

По информации Delfi, 17-летний эстонец привлёк внимание "Ливерпуля", ЦСКА, "Аякса" и других клубов.

Трансфер перспективного хавбека может обойтись в 3 миллиона евро.

Эйнер пока сыграл за основную команду "Пайде" только 2 матча, в которых забил 1 гол.

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