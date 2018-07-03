ЦСКА может подписать бразильского защитника



Агент защитника "Байя" Родриго Бекао Антонио Фернандо заявил, что его клиент может перебраться в ЦСКА.

"Да, Родриго действительно может перейти в ЦСКА. Мы ведем диалог с клубом. Но пока ничего не подписано и не согласовано. Но оцениваю шансы на переход как хорошие. Игрок очень хочет присоединиться к ЦСКА. Это большой и известный клуб! Речь идёт об аренде с правом выкупа? Не могу комментировать, это закрытая информация", - приводят слова агента российские СМИ.

Стоит отметить, что ориентировочная стоимость 22-летнего Бекао составляет 400 тысяч евро.

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