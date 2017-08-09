ЦСКА может подписать хавбека "Гамбурга"

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ЦСКА может подписать хавбека "Гамбурга"Московский ЦСКА может подписать полузащитника немецкого "Гамбурга" Уоласа, информирует Sport Bild.

По сведениям издания, трансфер 22-летнего хавбека обойдется армейцам свыше чем в 10 миллионов евро. "Черно-синие" выступают не против продажи своего игрока, поэтому вице-чемпиону России необходимо будет согласовать условия личного контракта с самим бразильцем. Ожидается, что трансфер Уоласа будет закрыт к концу августа.

Напомним, в эти минуты ЦСКА играет против "Тосно". | soccernews.ru

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