ЦСКА может подписать хавбека "Легии"

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ЦСКА может подписать хавбека "Легии"ЦСКА может подписать хавбека "Легии" и молодёжной сборной Польши Себастьяна Шимански.

Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

Шиманьски - воспитанник "Легии". В прошлом сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 21 матче чемпионата Польши, в которых забил четыре гола.

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