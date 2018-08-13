ЦСКА может подписать хавбека "Легии" и молодёжной сборной Польши Себастьяна Шимански.

Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

Шиманьски - воспитанник "Легии". В прошлом сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 21 матче чемпионата Польши, в которых забил четыре гола.

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