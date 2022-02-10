ЦСКА может подписать хавбека "Лестера"

Фото: инстаграм Менди\Автор неизвестен

Московский ЦСКА заинтересован в подписании хавбека "Лестера" и сборной Сенегала Нампали Менди, сообщает Transfermarkt.ru.

По информации источника, представители российского клуба наблюдали за сенегальцем на Кубке Африки, где Сенегал стал победителем, а Менди сыграл в 5 из 7 встреч.

Нампали не получает стабильной игровой практики в "Лестере", поэтому готов рассмотреть смену клубной прописки и ЦСКА может стать для Менди последним шансом сыграть в одном из топ-10 чемпионатов Европы до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне сенегалец сыграл в 23 матчах АПЛ, в которых отдал одну результативную передачу.

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