ЦСКА может подписать хавбека "Ливерпуля"

Хавбек "Ливерпуля" Марко Груич заинтересовал московский ЦСКА.

Как утверждает Evening Standard, россияне намерены арендовать 22-летнего серба.

В "Ливерпуле" также рассматривают варианты с уходом футболиста.

Груич перешел в "Ливерпуль" из "Црвены Звезды" в 2016 году. В прошлом сезоне он сыграл за первую команду шесть матчей во всех турнирах.

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