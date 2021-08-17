ЦСКА может подписать игрока киевского "Динамо"

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ЦСКА может подписать игрока киевского "Динамо"Фото: инстаграм Кендзеры/Автор неизвестен

Польский футболист киевского "Динамо" Томаш Кендзёра может перейти в российский клуб, сообщает Weszlo со ссылкой на Footballtransfer.com.

По информации источника, в услугах защитника заинтересован московский ЦСКА. Российский клуб может заплатить за поляка два миллиона евро. Отмечается, что между клубами хорошие отношения, по этому вероятность этого перехода оценивается, как высокая.

Напомним, что этим летом чемпион Украины уже арендовал нападающего "армейцев" Илью Шкурина.

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