ЦСКА может подписать Пепе

Защитник украинской "Звезды" Сесе-Франк Пепе пройдет просмотр в московском ЦСКА, информирует bobsoccer.ru.

Как информирует источник, данную информацию уже подтвердила украинская сторона, уточнив при этом только то, что 21-летний бек попробует произвести впечатление на топ-клуб, участвующий в групповом этапе текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне Пепе сыграл 11 матчей за "Звезду". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Рахимич хочет продолжить работу в ЦСКА. | soccernews.ru