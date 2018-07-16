ЦСКА может подписать перспективного бразильца

Теги фламенгоцска москвавитиньо

ЦСКА может подписать перспективного бразильца

ЦСКА и "Фламенго" продолжают вести переговоры по трансферу нападающего Витиньо.

Бразильский клуб сделал форварда армейцев приоритетной целью, однако не готов платить за него 10 миллионов евро.

В связи с этим, "Фламенго" рассматривает вариант с включением в сделку 17-летнего Линкольна Корреа.

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