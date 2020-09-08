ЦСКА может подписать воспитанника "Локомотива"

Московский ЦСКА просматривает защитника "Оренбурга" Ивана Лапшова, сообщает официальный Twitter армейцев.

В ближайшее время тренерский клуб оценит уровень игры футболиста. Если Лапшов подойдет ЦСКА, московский клуб выкупит его трансфер.

16-летний Лапшов является воспитанником "Локомотива". В "Оренбург" он перешел в 2019 году, провел за клуб один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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