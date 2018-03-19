ЦСКА может подписать вратаря "СКА-Хабаровска"
Московский ЦСКА следующим летом может подписать вратаря "СКА-Хабаровска" Александра Довбню.
В армейском клубе рассматривают 30-летнего стража ворот, которому готовы предложить пятилетний контракт, в качестве дублёра Игоря Акинфеева.
Сам Довбня слухи об интересе ЦСКА опровергает.
"Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал" - сказал голкипер.
В этом сезоне Довбня сыграл за "СКА-Хабаровск" 21 матч и пропустил 37 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
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|2
|Спартак Москва
|23
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|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12