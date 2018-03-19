ЦСКА может подписать вратаря "СКА-Хабаровска"

Московский ЦСКА следующим летом может подписать вратаря "СКА-Хабаровска" Александра Довбню.

В армейском клубе рассматривают 30-летнего стража ворот, которому готовы предложить пятилетний контракт, в качестве дублёра Игоря Акинфеева.

Сам Довбня слухи об интересе ЦСКА опровергает.

"Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал" - сказал голкипер.

В этом сезоне Довбня сыграл за "СКА-Хабаровск" 21 матч и пропустил 37 голов.

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