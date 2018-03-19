ЦСКА может подписать вратаря "СКА-Хабаровска"

Теги цска москваска хабаровскалександр довбня

ЦСКА может подписать вратаря "СКА-Хабаровска"

Московский ЦСКА следующим летом может подписать вратаря "СКА-Хабаровска" Александра Довбню.

В армейском клубе рассматривают 30-летнего стража ворот, которому готовы предложить пятилетний контракт, в качестве дублёра Игоря Акинфеева.

Сам Довбня слухи об интересе ЦСКА опровергает.

"Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал" - сказал голкипер.

В этом сезоне Довбня сыграл за "СКА-Хабаровск" 21 матч и пропустил 37 голов. 

Не пропустите: Вернблум рассказал о ситуации с продлением контракта с ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов