ЦСКА может подписать защитника "Ахмата"

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ЦСКА может подписать защитника "Ахмата"

Защитник "Ахмата" Заурбек Плиев может перебраться в ЦСКА.

Сообщается, что "армейцы" хотят подписать 27-летнего игрока свободным агентом. Контракт Плиева с "Ахматом" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне на счету Плиева одна голевая передача в 20 играх. Плиев известен своими выступлениями за "Аланию", "Астану", "Кайрат" и "Спартак" Нальчик.

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