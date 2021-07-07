ЦСКА может предложить Щенникова "Интеру"

Фото: инстаграм Георгия Щенникова/Автор неизвестен

Московский ЦСКА продолжает переговоры по трансферу бразильского защитника миланского "Интера" Далберта и готов включить в сделку защитника Георгия Щенникова, сообщает InterLive.it.

По сведениям источника, итальянский клуб оценивает Далберта в 6-7 миллионов евро. ЦСКА не готов платить такую сумму, поэтому рассматривает вариант с обменом с доплатой.

В прошлом сезоне 30-летний Щенников провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. 27-летний Далберт играл за "Ренн" на правах аренды, сыграл 18 матчей, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу.

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