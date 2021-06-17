ЦСКА может пригласить экс-тренера "Эвертона"

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ЦСКА может пригласить экс-тренера "Эвертона"

Фото твиттер Sofa Score

В шорт-листе московского ЦСКА, который занимается поиском замены для Ивицы Олича, появилась новая кандидатура.

По информации Tuttomercatoweb, армейцы рассматривают вариант с приглашением бывшего наставника "Эвертона" Марку Силвы.

43-летний португалец также интересен "Фенербахче", который считается фаворитом в гонке за ним.

Напомним, что Силва покинул "Эвертон" ещё в декабре 2019 года и с тех пор остаётся без работы.

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