ЦСКА может пригласить экс-тренера "Эвертона"

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В шорт-листе московского ЦСКА, который занимается поиском замены для Ивицы Олича, появилась новая кандидатура.

По информации Tuttomercatoweb, армейцы рассматривают вариант с приглашением бывшего наставника "Эвертона" Марку Силвы.

43-летний португалец также интересен "Фенербахче", который считается фаворитом в гонке за ним.

Напомним, что Силва покинул "Эвертон" ещё в декабре 2019 года и с тех пор остаётся без работы.

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