ЦСКА может продать Бистровичу в Бундеслигу
Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович в ближайшее время может покинуть клуб, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют два клуба немецкой Бундеслиги. "Армейцы" готовы отдать хавбека в аренду с правом последующего выкупа.
Бистрович выступает за ЦСКА с 2018 года. Всего 22-летний хорват провел за московский клуб 70 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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