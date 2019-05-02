ЦСКА может продать летом Марио Фернандеса

ЦСКА рассматривает вариант с продажей правого защитника Марио Фернандеса во время летнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

Армейцы могут пойти на такой шаг в случае непопадания в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. При таком сценарии клуб будет вынужден расстаться с одним из своих лидеров, чтобы не пострадал финансовый баланс.

Впрочем, для ухода 28-летнего футболиста есть одно условие. Его готовы отпустить только в европейскую команду из топ-5 лиг.

ЦСКА не хочет усиливать конкурентов по РПЛ, поэтому "Зенит", имеющий виды на натурализованного бразильца, может не рассчитывать на сделку.

На сегодняшний день главным претендентом на Фернандеса считается "Рома". Его стоимость оценивается в 26 миллионов евро.

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