ЦСКА может продать летом Марио Фернандеса

Теги цска москвамарио фернандесромазенит санкт-петербургтрансферы

ЦСКА может продать летом Марио Фернандеса

ЦСКА рассматривает вариант с продажей правого защитника Марио Фернандеса во время летнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

Армейцы могут пойти на такой шаг в случае непопадания в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. При таком сценарии клуб будет вынужден расстаться с одним из своих лидеров, чтобы не пострадал финансовый баланс.

Впрочем, для ухода 28-летнего футболиста есть одно условие. Его готовы отпустить только в европейскую команду из топ-5 лиг.

ЦСКА не хочет усиливать конкурентов по РПЛ, поэтому "Зенит", имеющий виды на натурализованного бразильца, может не рассчитывать на сделку.

На сегодняшний день главным претендентом на Фернандеса считается "Рома". Его стоимость оценивается в 26 миллионов евро.

Не пропустите: Абель Эрнандес высказался о своём будущем в ЦСКА. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля

Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 26 57
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
6 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
7 Оренбург Оренбург 26 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 26 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов