ЦСКА может продлить контракт с ветераном команды

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Московский ЦСКА, скорее всего, подпишет новый контракт с защитником Кириллом Набабкиным, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, изначально "армейцы" предлагали футболисту должность в структуре клуба, но он пока не хочет завершать карьеру.

В прошлом сезоне 34-летний Набабкин провел за ЦСКА три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Он выступает за клуб с 2010 года.

Не пропустите: ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на посту главного тренера. | http://soccernews.ru