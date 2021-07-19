ЦСКА может продлить контракт с ветераном команды

Теги цска москвакирилл набабкин

ЦСКА может продлить контракт с ветераном команды

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Московский ЦСКА, скорее всего, подпишет новый контракт с защитником Кириллом Набабкиным, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, изначально "армейцы" предлагали футболисту должность в структуре клуба, но он пока не хочет завершать карьеру.

В прошлом сезоне 34-летний Набабкин провел за ЦСКА три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Он выступает за клуб с 2010 года.

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