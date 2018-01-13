ЦСКА может провернуть громкий трансфер

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ЦСКА может провернуть громкий трансфер

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА в текущее трансферное окно может сделать одну дорогостоящую покупку.

"Это трансферное окно ЦСКА должно быть не таким скучным, как раньше. Армейцы уже подписали хорватского полузащитника Бистровича, на просмотре находится 21-летний французский защитник Пепе. Но надо понимать, что по щелчку пальцев ЦСКА не будет тратить гигантские суммы. Возможен один громкий трансфер. Его "красно-синие" могли сделать ещё летом, клуб был готов потратить 8–10 миллионов евро на игроков из Бразилии. На Вендела, Арану или Дугласа Луиса, но все они дико талантливые - и большие европейские клубы быстро перебивали предложения ЦСКА. Но главное, что армейцы настроены выделить определённую сумму на усиление" - сказал Арустамян.

Стоит отметить, что ЦСКА заплатил за Бистровича всего 500 тысяч евро.

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