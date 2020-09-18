ЦСКА может усилить соперника "Краснодара" по квалификации Лиги Чемпионов
ЦСКА может отдать в аренду ПАОКу полузащитника Кристияна Бистровича, сообщает Sport24.gr.
По информации источника, греческий клуб хочет позаимствовать 22-летнего футболиста с опцией выкупа за 5 миллионов евро.
Стоит отметить, что ПАОК является соперником "Краснодара" по раунду плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
22-летний Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года, сыграл 72 матча, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.
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|Аполлон Афины
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|Арис
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|Ксанти
|34
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|9
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|Эдессаикос
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|42
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|34
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|ПАЕ Этникос Пирей
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|Паниониос
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|34
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|Кавала
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|19