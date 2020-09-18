ЦСКА может усилить соперника "Краснодара" по квалификации Лиги Чемпионов

ЦСКА может отдать в аренду ПАОКу полузащитника Кристияна Бистровича, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, греческий клуб хочет позаимствовать 22-летнего футболиста с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что ПАОК является соперником "Краснодара" по раунду плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

22-летний Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года, сыграл 72 матча, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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