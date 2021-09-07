ЦСКА может усилиться вингером "Барселоны"
Стал известен российский клуб, который рассчитывает подписать атакующего полузащитника "Барселоны" Алекса Кольядо.
По информации Transfermarkt, это московский ЦСКА, который переключился на испанца после срыва аренды Саму Кастильехо из "Милана".
"Сине-гранатовые" готовы отпустить своего воспитанника, поскольку он не входит в планы тренерского штаба.
Контракт Кольядо с "Барсой" рассчитан до 2023 года. За главную команду он сыграл 2 матча. Рыночная стоимость игрока - 5 миллионов евро.
Не пропустите: Стало известно о несостоявшемся трансфере бразильского вингера в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14