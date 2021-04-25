ЦСКА может уволить Бабаева. Названо условие

Фото: Твиттер @pfc_cska

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рискует покинуть свой пост, сообщает "Чемпионат".

Менеджера могут отправить в отставку в случае, если "армейцы" не попадут в еврокубки по итогам текущего сезона. Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин в праве автоматически разорвать соглашение с Бабаевым.

После 27 туров москвичи занимают 6-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 46 очков. Столько же набрали "Сочи" и "Рубин", но эти команды опережают ЦСКА по дополнительным показателям.

Согласно регламента, команды, которые займут первые два места в турнире, получат право сыграть в Лиге Чемпионов, занявшие 3-е и 4-е – в Лиге Конференций.

Кроме того, есть вариант, при котором победа "Локомотива" в Кубке России даст команде, занявшей 5-ю строчку, право участия в Лиге Конференций.