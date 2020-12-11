ЦСКА может уволить Гончаренко

Будущее Виктора Гончаренко на посту главного тренера московского ЦСКА оказалось под угрозой.

По информации "Чемпионата", в столичном клубе не исключают отставку 43-летнего белоруса после завершения осенне-зимней части чемпионата.

Новым наставником армейцев может стать Василий Березуцкий. Окончательное решение будет принято в зависимости от результатов матчей РПЛ против "Ростова" и "Урала".

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. В текущем сезоне команда идёт третьей в Премьер-лиге с отставанием от лидера в 2 очка, но при этом позорно вылетела из Лиги Европы, установив антирекорд турнира. Серия москвичей без побед сейчас насчитывает 6 игр.

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