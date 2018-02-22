ЦСКА может вернуть Чернова

Теги цска москвауралникита чернов

ЦСКА может вернуть Чернова

Защитник Никита Чернов может вернуться в ЦСКА из аренды в "Урале", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, армейцы могут досрочно прекратить арендное соглашение, так как клуб надолго потерял из-за травмы защитника Виктора Васина.

В этом сезоне 22-летний Чернов провел за "Урал" 11 матчей.

Не пропустите: Россия теряет второго защитника перед Чемпионатом Мира. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов