ЦСКА может вернуть Чернова

Защитник Никита Чернов может вернуться в ЦСКА из аренды в "Урале", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, армейцы могут досрочно прекратить арендное соглашение, так как клуб надолго потерял из-за травмы защитника Виктора Васина.

В этом сезоне 22-летний Чернов провел за "Урал" 11 матчей.

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