ЦСКА может вернуть Гайча в Аргентину

Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в "Сан-Лоренсо", сообщает Twitter-аккаунт Refuerzos CASLA.

По сведениям источника, форвард готов вернуться в свой бывший клуб. В данный момент клубы ведут переговоры. ЦСКА готов платить 70 процентов зарплаты Гайча.

В данный момент Гайч выступает на правах аренды за "Уэску", но испанский клуб намерен досрочно вернуть его "армейцам".

В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Уэску" 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Чалов назвал причину перехода в "Базель". | http://soccernews.ru