ЦСКА может вернуть Гайча в Аргентину
Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в "Сан-Лоренсо", сообщает Twitter-аккаунт Refuerzos CASLA.
По сведениям источника, форвард готов вернуться в свой бывший клуб. В данный момент клубы ведут переговоры. ЦСКА готов платить 70 процентов зарплаты Гайча.
В данный момент Гайч выступает на правах аренды за "Уэску", но испанский клуб намерен досрочно вернуть его "армейцам".
В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Уэску" 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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