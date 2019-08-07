ЦСКА может заменить Чалова форвардом "Ростова"

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ЦСКА может заменить Чалова форвардом "Ростова"

ЦСКА проявляет интерес к узбекистанскому нападающему "Ростова" Эльдору Шомуродову, сообщает Betting Insider.

По сведениям источника, ЦСКА может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Армейцы рассматривают кандидатуру узбекистанца в качестве возможной замены форварду Федору Чалову, которым активно интересуется "Кристал Пэлас". "Ростов в свою очередь не хочет расставаться с Шомуродовым.

24-летний Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в Российской Премьер-Лиге и забил три гола. Его контракт с ростовским клубом действует  до лета 2024 года.

Не пропустите: ЦСКА нашёл замену Чалову в "Крыльях Советов". | http://soccernews.ru
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