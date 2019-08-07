ЦСКА может заменить Чалова форвардом "Ростова"
ЦСКА проявляет интерес к узбекистанскому нападающему "Ростова" Эльдору Шомуродову, сообщает Betting Insider.
По сведениям источника, ЦСКА может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Армейцы рассматривают кандидатуру узбекистанца в качестве возможной замены форварду Федору Чалову, которым активно интересуется "Кристал Пэлас". "Ростов в свою очередь не хочет расставаться с Шомуродовым.
24-летний Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в Российской Премьер-Лиге и забил три гола. Его контракт с ростовским клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
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|О
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|4
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|ЦСКА Москва
|4
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|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
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|Краснодар
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|4
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|Спартак Москва
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