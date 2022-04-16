ЦСКА на 95-й минуте упустил победу в Уфе
Фото: твиттер "Уфы"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфа" и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1.
Оба гола были забиты в концовке встречи. На 88-й минуте счет открыл Марио Фернандес, но на пятой компенсированной минуте хозяев от поражения спас Алексей Никитин.
ЦСКА, набрав 44 очка, остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 22 очками поднялся на 14-ю позицию.
"Уфа" - ЦСКА - 1:1 (0:0)
Голы: Фернандес, 88 - 0:1, Никитин, 90+5 - 1:1
"Уфа": Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев, Кабутов, Фищенко (Голубев, 87), Камилов (Иванов, 87), Йокич, Кротов (Емельянов, 59), дос Сантос (Ортис, 59), Агаларов (Саплинов, 87)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Фукс, 63), Бийол, Дивеев, Фернандес, Гбамен, Мухин (Дзагоев, 80), Обляков, Зайнутдинов (Эджуке, 70), Карраскаль (Заболотный, 63), Языджи.
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