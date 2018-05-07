ЦСКА на длительный срок потерял своего хавбека

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ЦСКА на длительный срок потерял своего хавбекаМосковский ЦСКА на длительный срок из-за полученной травмы потерял своего полузащитника Константина Кучаева.

"Сегодня утром полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев, получивший травму колена в домашнем матче с тульским "Арсеналом", прошел обследование. Оно подтвердило первоначальный диагноз - полный разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция. Желаем Косте скорейшего восстановления и возвращения в строй!", - сказано в сообщении на официальном сайте армейцев.

Напомним, Еременко может вернуться в ЦСКА. | soccernews.ru

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