ЦСКА на длительный срок потерял своего хавбека

Московский ЦСКА на длительный срок из-за полученной травмы потерял своего полузащитника Константина Кучаева.

"Сегодня утром полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев, получивший травму колена в домашнем матче с тульским "Арсеналом", прошел обследование. Оно подтвердило первоначальный диагноз - полный разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция. Желаем Косте скорейшего восстановления и возвращения в строй!", - сказано в сообщении на официальном сайте армейцев.

Напомним, Еременко может вернуться в ЦСКА. | soccernews.ru