ЦСКА на сборах будет просматривать двух футболистов

Фото: твиттер ЦСКА

ЦСКА просмотрит двух футболистов на первом сборе в Австрии.

Как сообщает сайт клуба, речь идет о защитнике Иване Лапшове и полузащитнике Артуре Галояне.

Решение о подписании новичков будет приниматься по итогам сборов.

Отметим, что 21-летний Галоян принадлежит "Велесу", а 22-летний Лапшов - "Оренбургу".

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