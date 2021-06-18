ЦСКА на сборах будет просматривать двух футболистов
Фото: твиттер ЦСКА
ЦСКА просмотрит двух футболистов на первом сборе в Австрии.
Как сообщает сайт клуба, речь идет о защитнике Иване Лапшове и полузащитнике Артуре Галояне.
Решение о подписании новичков будет приниматься по итогам сборов.
Отметим, что 21-летний Галоян принадлежит "Велесу", а 22-летний Лапшов - "Оренбургу".
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