ЦСКА на своем сайте запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне-2018/19

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ЦСКА на своем сайте запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне-2018/19

Пять игроков ЦСКА претендуют на звание лучшего игрока клуба минувшего сезона.

На официальном сайте команды запущено голосование. Фанаты должны выбрать лучшего футболиста, опираясь на следующий критерий: игрок должен был чаще одного раза попасть в тройку лучших футболистов команды по итогам месяца по ходу сезона.

За звание стать лучшем поборются голкипер Игорь Акинфеев (36 матчей во всех турнирах, из них 19 на ноль, 29 пропущенных голов), полузащитник Никола Влашич (31 матч, 8 голов, 7 ассистов), хавбек Арнор Сигурдссон (27 матчей, 7 голов, 2 результативные передачи), защитник Марио Фернандес (35 матчей, 1 гол, 10 ассистов) и форвард Федор Чалов (37 матчей, 17 голов, 7 передач).

Напомним, что один из претендентов - Федор Чалов - стал лучшим игроком сезона в РПЛ по версии болельщиков.

ЦСКА по итогам сезона занял 4 место в РПЛ, набрав 51 балл.

Проголосовать можно тут.

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