ЦСКА на своем сайте запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне-2018/19
Пять игроков ЦСКА претендуют на звание лучшего игрока клуба минувшего сезона.
На официальном сайте команды запущено голосование. Фанаты должны выбрать лучшего футболиста, опираясь на следующий критерий: игрок должен был чаще одного раза попасть в тройку лучших футболистов команды по итогам месяца по ходу сезона.
За звание стать лучшем поборются голкипер Игорь Акинфеев (36 матчей во всех турнирах, из них 19 на ноль, 29 пропущенных голов), полузащитник Никола Влашич (31 матч, 8 голов, 7 ассистов), хавбек Арнор Сигурдссон (27 матчей, 7 голов, 2 результативные передачи), защитник Марио Фернандес (35 матчей, 1 гол, 10 ассистов) и форвард Федор Чалов (37 матчей, 17 голов, 7 передач).
Напомним, что один из претендентов - Федор Чалов - стал лучшим игроком сезона в РПЛ по версии болельщиков.
ЦСКА по итогам сезона занял 4 место в РПЛ, набрав 51 балл.
Проголосовать можно тут.
Читайте также: Три европейских топ-клуба поспорят за Чалова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Порту" согласовал условия личного контракта с Зе Луишем
-
"Реал" объявил о дате презентации Йовича на "Сантьяго Бернабеу"
-
Де Лигт: "Для меня деньги - не главное. Может, пока не время для "Барселоны"
-
ЦСКА на своем сайте запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне-2018/19
-
Бенитес может заменить Сарри в "Челси"
-
"Зенит" в один день сыграет с "Црвеной Звездой" и "Гонведом"
-
Гендиректор "Крыльев Советов" не исключил, что клуб подпишет двух полузащитников
-
Фонсека: "Сегодня я покидаю свою семью. Украина - мой второй дом"
-
Погба - об исламе: "Однажды я помолился с друзьями и почувствовал что-то новое"
-
Фернандо Риксен подчеркнул, что не собирается делать эвтаназию
-
СМИ: Де Росси будет играть в "Лос-Анджелесе"
-
Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроком "Реала"
-
1
Официально: Фонсека возглавил "Рому"
-
Моуринью может возглавить "Челси" в третий раз
-
"Наполи" готов заплатить за трансфер Икарди 70 миллионов евро
-
"Краснодар" поддержал своего травмированного полузащитника Классона
-
"Динамо" улетело на первый сбор в Вену
-
Акционер "Челси" в социальной сети попрощался с Сарри
-
Ван Дейк: "Честно говоря, меня не волнует, если кто-то освистывает меня или мою команду"
-
Дзюба поделился мнением о Санкт-Петербурге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20