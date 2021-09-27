ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче РПЛ

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ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче РПЛФото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" на выезде в заключительном матче девятого тура Российской Премьер-Лиги.

"Нижний Новгород" - ЦСКА - 0:2

Голы: Зайнутдинов, 31 - 0:1, Ахметов (пенальти), 62 - 0:2.

"Нижний Новгород" - Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Ткачук, Калинский, Бумаль (Шарипов, 69), Горбунов (Косарев, 79), Баляй (Сулейманов, 46), Эннин (Берковский, 69).

ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов (Дзагоев, 78), Зайнутдинов, Мухин, Яковлев (Кучаев, 64), Чалов, Эджуке (Набабкин, 83).

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