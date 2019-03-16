ЦСКА на выезде обыграл "Урал" в чемпионате России

ЦСКА на выезде обыграл "Урал" с минимальным счетом в рамках 20-го тура чемпионата России.

Победный гол забил защитник Мариу Фернандес после подачи с углового.

"Урал" - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Гол: Мариу Фернандес, 75.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов (Брызгалов, 46), Димитров (Ароян, 85), Бумаль, Егорычев, Араторе, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 54), Щенников (Бистрович, 83), Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на 2 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. "Урал" опустился в зону стыковых матчей на 13-ю строчку.

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