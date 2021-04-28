ЦСКА наблюдает за нападающим "Челси"

Фото: Твиттер @IUgbo

ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Челси" Ике Угбо, который сейчас выступает за "Серкль Брюгге" на правах аренды, сообщает Allnigeriasoccer.com.

По информации источника, "армейцы" не прочь подписать контракт с игроком, но футболист пока не принял предложение россиян.

Кроме ЦСКА в англичанине заинтересованы "Уотфорд", "Монако", "Фулхэм" и "Генк".

Отмечается, что у "Серкль Брюгге" есть право первого выкупа игрока. Это может стать плюсом для "Монако", поскольку бельгийцы связаны с "монегасками" партнерским соглашением.

Напомним, что ЦСКА не первый клуб РПЛ, который следит за Угбо. Ранее сообщалось о желании "Ростова" приобрести игрока.

В текущем сезоне 22-летний форвард выходил на поле в 34 матчах за клуб. На его счету 17 забитых мячей и 1 результативная передача.