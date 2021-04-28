ЦСКА наблюдает за нападающим "Челси"
Фото: Твиттер @IUgbo
ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Челси" Ике Угбо, который сейчас выступает за "Серкль Брюгге" на правах аренды, сообщает Allnigeriasoccer.com.
По информации источника, "армейцы" не прочь подписать контракт с игроком, но футболист пока не принял предложение россиян.
Кроме ЦСКА в англичанине заинтересованы "Уотфорд", "Монако", "Фулхэм" и "Генк".
Отмечается, что у "Серкль Брюгге" есть право первого выкупа игрока. Это может стать плюсом для "Монако", поскольку бельгийцы связаны с "монегасками" партнерским соглашением.
Напомним, что ЦСКА не первый клуб РПЛ, который следит за Угбо. Ранее сообщалось о желании "Ростова" приобрести игрока.
В текущем сезоне 22-летний форвард выходил на поле в 34 матчах за клуб. На его счету 17 забитых мячей и 1 результативная передача.
Читать также: Агент Угбо отреагировал на информацию об интересе "Ростова" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Раньери может возглавить "Фиорентину"
-
Семак прокомментировал победную серию "Локомотива" перед очной встречей
-
Марсело может пропустить ответную игру с "Челси". Названа необычная причина
-
Стали известны финансовые запросы Спаллетти в случае работы с "Наполи"
-
Хосеп Гвардиола: "Нам будет тяжело с ПСЖ"
-
Почеттино считает "Манчестер Сити" одной из лучших команд мира
-
ЦСКА наблюдает за нападающим "Челси"
-
Себальос заявил, что хочет покинуть "Арсенал"
-
Бруну Фернандеш хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"
-
"Фиорентина" тоже нацелилась на Де Дзерби
-
Карасев рассудит "Зенит" и Локомотив". Появился список арбитров 28-го тура РПЛ
-
Названа сумма, которую получит Луческу за чемпионство "Динамо"
-
Луческу назвал лучшего футболиста в мире в данный момент
-
Уткин отреагировал на странное решение РФС по красной карточке Ахметова в матче со "Спартаком"
-
Джорджина отправилась в Париж на личном самолете Роналду (фото)
-
Дмитрий Тарасов назвал свои ближайшие планы (видео)
-
В "Челси" приняли решение по Тьяго Силве
-
Два основных игрока "Спартака" не сыграют в матче с тульским "Арсеналом"
-
Хабиб ярко оценил игру Бензема в матче с "Челси"
-
В "Спартаке" прокомментинтировали информацию об интересе к Де Дзерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18