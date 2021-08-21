ЦСКА нацелился на форварда сборной Гваделупы

Фото: инстаграм Фатона

Форвард "Генгама" Маттиа Фатон может продолжить карьеру в России.

По сведениям Russian Football News, интерес к игроку сборной Гваделупы проявляет ЦСКА, однако серьезных переговоров пока не ведется.

Действующий контракт 21-летнего футболиста с клубом истекает летом 2023 года.

В составе "Генгама" Фатон провел 35 игр и забил три гола.

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