ЦСКА нацелился на форварда сборной Гваделупы
Фото: инстаграм Фатона
Форвард "Генгама" Маттиа Фатон может продолжить карьеру в России.
По сведениям Russian Football News, интерес к игроку сборной Гваделупы проявляет ЦСКА, однако серьезных переговоров пока не ведется.
Действующий контракт 21-летнего футболиста с клубом истекает летом 2023 года.
В составе "Генгама" Фатон провел 35 игр и забил три гола.
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