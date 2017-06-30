ЦСКА нацелился на Арану

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ЦСКА нацелился на Арану

Защитник "Коринтианса" Гильерме Арана может продолжить карьеру в Росии, сообщает UOL.

По информации ресурса, в услугах игрока заинтересован ЦСКА. Ориентировочная сумма трансфера составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Арана сыграл 10 поединков и отдал две голевые передачи.

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