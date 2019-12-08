ЦСКА нацелился на бразильского форварда
ЦСКА интересуется нападающим "Васко да Гама" Маррони, сообщает Lance.
По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Васко да Гама" готов расстаться с форвардом, если получит выгодное предложение. Также игрок входит в сферу интересов одного не названного итальянского клуба.
20-летний Маррони является воспитанником "Васко да Гама". Всего он провел за бразильский клуб 45 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
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|3
|ЦСКА Москва
|19
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|4
|Локомотив Москва
|19
|34
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Арсенал Тула
|19
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|7
|Динамо Москва
|19
|24
|8
|Уфа
|18
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|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|18
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|13
|Оренбург
|18
|19
|14
|Крылья Советов
|18
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|Рубин
|18
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|16
|Сочи
|17
|14