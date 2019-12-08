ЦСКА нацелился на бразильского форварда

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ЦСКА нацелился на бразильского форварда
ЦСКА интересуется нападающим "Васко да Гама" Маррони, сообщает Lance.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Васко да Гама" готов расстаться с форвардом, если получит выгодное предложение. Также игрок входит в сферу интересов одного не названного итальянского клуба.

20-летний Маррони является воспитанником "Васко да Гама". Всего он провел за бразильский клуб 45 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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