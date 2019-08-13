ЦСКА нацелился на бывшего форварда сборной Бразилии

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ЦСКА нацелился на бывшего форварда сборной Бразилии

Московский ЦСКА хочет усилить атаку нападающим "Фламенго" Габриэлом Барбозой, сообщает Mercato365.

По информации источника, армейский клуб может купить бразильца за 15-20 миллионов евро.

Бывшим игроком сборной Бразилии также интересуются "Севилья", "Вильярреал" и "Ницца".

Барбоза выступает за "Фламенго" на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру". Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

Не пропустите: ЦСКА близок к покупке трансферной цели "Зенита". | http://soccernews.ru
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