ЦСКА нацелился на экс-нападающего "Зенита"

Венесуэльский форвард Хосе Саломон Рондон близок к возвращению в Россию.

По информации "Чемпионата", ЦСКА ведёт переговоры с 31-летним футболистом.

Сообщается, что обе стороны заинтересованы в потенциальном сотрудничестве.

Рондон хорошо знаком с РПЛ - с 2012 по 2015 год он выступал за "Рубин" и "Зенит". Сейчас нападающий является игроком китайского "Далянь Ифан".

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