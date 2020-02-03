ЦСКА нацелился на форварда английского клуба

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ЦСКА нацелился на форварда английского клуба

ЦСКА проявляет интерес к чешскому нападающему "Бернли" Матею Выдре, сообщает Mirror.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов еще нескольких клубов Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне 27-летний Выдра провел за "Бернли" девять матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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