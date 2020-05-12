ЦСКА нацелился на форварда "Дженоа"

Нападающий "Дженоа" Антонио Санабрия может продолжить карьеру в России.

Сообщается, что 24-летний парагваец стал трансферной целью московского ЦСКА.

Права на форварда принадлежат "Бетису", а за "Дженоа" он выступает по договору аренды. Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Санабрия сыграл за "грифонов" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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