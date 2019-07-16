ЦСКА нацелился на форварда "Интера"

ЦСКА хочет усилиться нападающим миланского "Интера" Георге Пушкашем, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, армейцы заинтересованы в подписании 23-летнего румына этим летом.

Пушкаш выступает за "Интер" с 2013 года, сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Четырежды форвард сдавался в аренду - "Бари", "Беневенто", "Новаре" и "Палермо". Рыночная стоимость игрока - 3 миллиона евро.

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