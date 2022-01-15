ЦСКА нацелился на форварда "Лацио"

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ЦСКА нацелился на форварда "Лацио"

Фото твиттер Ведата Мурики

Нападающий римского "Лацио" Ведат Мурики может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, московский ЦСКА уже сделал предложение о трансфере 27-летнего футболиста.

Рыночная стоимость косовара оценивается в 6 миллионов евро. Его контракт с "орлами" действует до 2025 года.

В текущем сезоне Мурики сыграл за "Лацио" 14 матчей и сделал 1 ассист.

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