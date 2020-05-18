ЦСКА нацелился на форварда "Оренбурга"

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ЦСКА нацелился на форварда "Оренбурга"

Московский ЦСКА проявляет интерес к сербскому нападающему "Оренбурга" Джордже Деспотовичу, сообщает Betting Insider.

По сведениям источника, московский клуб может подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с оренбуржцами. Таким образом, форвард может достаться "армейцам" бесплатно. Также серб входит в сферу интересов турецкого "Трабзонспора".

В нынешнем сезоне 28-летний Деспотович провел за "Оренбург" 22 матча во всех турнирах, в которых девять голов и отдал одну результативную передачу.

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