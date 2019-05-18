ЦСКА нацелился на форварда "Ромы"

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ЦСКА нацелился на форварда "Ромы"

Нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе привлёк внимание московского ЦСКА, сообщает "Чемпионат".

Армейский клуб хочет арендовать 22-летнего аргентинца, который текущий сезон провёл в АЕК. В Греции он забил 21 гол в 43 матчах.

Пока непонятно, с кем ЦСКА вести переговоры, поскольку АЕК имеет приоритетное право выкупить форварда, но до сих пор не сделал этого, то есть трансфер игрока по-прежнему принадлежит "Роме".

Контракт Понсе с "волками" истекает в 2020 году. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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