ЦСКА нацелился на форварда "Ромы"
Нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе привлёк внимание московского ЦСКА, сообщает "Чемпионат".
Армейский клуб хочет арендовать 22-летнего аргентинца, который текущий сезон провёл в АЕК. В Греции он забил 21 гол в 43 матчах.
Пока непонятно, с кем ЦСКА вести переговоры, поскольку АЕК имеет приоритетное право выкупить форварда, но до сих пор не сделал этого, то есть трансфер игрока по-прежнему принадлежит "Роме".
Контракт Понсе с "волками" истекает в 2020 году. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
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