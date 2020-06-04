ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины

Нападающий "Сан Лоренцо" Адольфо Гайч стал трансферной целью московского ЦСКА, сообщает Metaratings.

По информации источника, армейцы предметно интересуются габаритным аргентинцем, который в сентябре 2019 года дебютировал за национальную сборную своей страны.

Ранее на 21-летнего форварда претендовал питерский "Зенит", однако до конкретных переговоров дело не дошло.

В текущем сезоне Гайч сыграл за "Сан Лоренцо" 13 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после вывиха лодыжки.

Рыночная стоимость перспективного футболиста оценивается в 11 миллионов евро.

Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА поборются за полузащитника загребского "Динамо". | http://soccernews.ru