ЦСКА нацелился на форварда сборной Нигерии

ЦСКА интересуется нигерийским нападающим "Уотфорда" Айзеком Саксессом, сообщает Foot Mercato.

Российский клуб намерен арендовать футболиста на полгода с опцией последующего выкупа. Также интерес к форварду проявляют "Нант" и "Эспаньол".

В нынешнем сезоне 24-летний Саксесс провел за "Уотфорд" четыре матчах во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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