ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии

Нападающий "Жилины" Роберт Боженик стал трансферной целью московского ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Армейцы намерены арендовать 20-летнего футболиста с опцией выкупа. Не исключено, что игрок сборной Словакии присоединится к клубу РПЛ уже зимой.

Боженик - воспитанник "Жилины", за основную команду выступает с июля 2018 года, сыграл 58 матчей и забил 19 голов.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 650 тысяч евро.

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