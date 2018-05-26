ЦСКА нацелился на форварда "Зенита"

Форвард "Зенита" Антон Заболотный может перебраться в ЦСКА.

Как сообщают российские СМИ, в случае прихода Сергея Семака в "Зенит", ставка питерского клуба будет на Артема Дзюбу, что приведет к продаже Заболотного.

Заболотный перебрался в "Зенит" прошедшей зимой. За это время он сыграл 14 матчей, в которых отметился одним голом.

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