ЦСКА нацелился на французского форварда из Англии

Фото: инстаграм Ли Муссе/Автор неизвестен

Московский ЦСКА проявляет интерес к французскому нападающему "Шеффилд Юнайтед" Ли Муссе, сообщает твиттер The Bladesman.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвардом интересуются "Хартс", "Брага" и турецкие клубы.

В нынешнем сезоне 25-летний Муссе провел семь матчей в Чемпионшипе и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ЦСКА заинтересован в хавбеке "Бордо". | http://soccernews.ru