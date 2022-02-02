ЦСКА нацелился на хавбека "Бенфики"
Фото: инстаграм Жедсона Фернандеша/Автор неизвестен
Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику лиссабонской "Бенфики" Жедсону Фернандешу, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. При этом ЦСКА не рассчитывает на хавбека Ильзата Ахметова, контракт которого истекает через полгода.
В нынешнем сезоне 23-летний Фернандеш провел за "Бенфику" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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