ЦСКА нацелился на хавбека "Бенфики"

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ЦСКА нацелился на хавбека "Бенфики"

Фото: инстаграм Жедсона Фернандеша/Автор неизвестен

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику лиссабонской "Бенфики" Жедсону Фернандешу, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. При этом ЦСКА не рассчитывает на хавбека Ильзата Ахметова, контракт которого истекает через полгода.

В нынешнем сезоне 23-летний Фернандеш провел за "Бенфику" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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